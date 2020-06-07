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Чемпионат мира по летнему биатлону отменен

19:08
Клемен Бауэр (номер 6) финиширует на чемпионате мира по летнему биатлону. Фото IBU
Клемен Бауэр (номер 6) финиширует на чемпионате мира по летнему биатлону. Фото IBU

IBU принял решение отменить чемпионат мира по летнему биатлону-2020, сообщает пресс-служба организации. Кроме того, конгресс IBU был перенесен с сентября на ноябрь.

Летний ЧМ должен был пройти в немецком Рупольдинге с 19 по 23 августа. Правительство Германии отменило все массовые мероприятия в Германии до 31 августа в связи с пандемией коронавируса. Конгресс IBU должен был состояться 10-13 сентября в Праге, но был перенесен на 13-15 ноября.

— С большой грустью нам пришлось отменить летний чемпионат мира по биатлону, — сказал глава IBU Олле Далин. — Мы понимаем, что это будет большим разочарованием для всех спортсменов, которые готовились к этому событию, и болельщиков, которые с нетерпением ждали его. Мы полностью понимаем и поддерживаем решение оргкомитета в Рупольдинге и Немецкой федерации лыжного спорта об отказе от проведения соревнований. Мы стремимся проводить честные и безопасные соревнования, но с учетом проблем и неопределенности, вызванных COVID-19, было решено, что провести мероприятие в этом году провести невозможно. Мы с нетерпением ожидаем возвращения летнего чемпионата мира по биатлону в 2021 году в Нове-Место.

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