Чемпионат мира по летнему биатлону отменен

IBU принял решение отменить чемпионат мира по летнему биатлону-2020, сообщает пресс-служба организации. Кроме того, конгресс IBU был перенесен с сентября на ноябрь.

Летний ЧМ должен был пройти в немецком Рупольдинге с 19 по 23 августа. Правительство Германии отменило все массовые мероприятия в Германии до 31 августа в связи с пандемией коронавируса. Конгресс IBU должен был состояться 10-13 сентября в Праге, но был перенесен на 13-15 ноября.

— С большой грустью нам пришлось отменить летний чемпионат мира по биатлону, — сказал глава IBU Олле Далин. — Мы понимаем, что это будет большим разочарованием для всех спортсменов, которые готовились к этому событию, и болельщиков, которые с нетерпением ждали его. Мы полностью понимаем и поддерживаем решение оргкомитета в Рупольдинге и Немецкой федерации лыжного спорта об отказе от проведения соревнований. Мы стремимся проводить честные и безопасные соревнования, но с учетом проблем и неопределенности, вызванных COVID-19, было решено, что провести мероприятие в этом году провести невозможно. Мы с нетерпением ожидаем возвращения летнего чемпионата мира по биатлону в 2021 году в Нове-Место.