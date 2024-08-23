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Чемпионат мира по летнему биатлону 2024: расписание гонок и где смотреть

Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет с 22 по 25 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет с 22 по 25 августа в Эстонии.
Фото Global Look Press

Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет с 22 по 25 августа в Эстонии. Соревнования пройдут в Отепя в Спортивном центре Техванди.

Следить за гонками в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на онлайн-платформе Okko Sport.

Чемпионат мира по летнему биатлону 2024: расписание гонок

22 августа, четверг

Суперспринт, юниоры: 10.15 — квалификация, 15.45 — финал

Суперспринт, юниорки: 13.00 — квалификация, 17.00 — финал

23 августа, пятница

Суперспринт, мужчины: 10.15 — квалификация, 15.45 — финал

Суперспринт, женщины: 13.00 — квалификация, 17.00 — финал

24 августа, суббота

Спринт, юниоры: 10.00

Спринт, юниорки: 12.15

Спринт, мужчины: 14.45

Спринт, женщины: 17.00

25 августа, воскресенье

Гонка преследования, юниоры: 10.30

Гонка преследования, юниорки: 12.15

Масс-старт, мужчины: 14.15

Масс-старт, женщины: 16.15

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