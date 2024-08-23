Чемпионат мира по летнему биатлону 2024: расписание гонок и где смотреть
Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет с 22 по 25 августа
Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет с 22 по 25 августа в Эстонии. Соревнования пройдут в Отепя в Спортивном центре Техванди.
Следить за гонками в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на онлайн-платформе Okko Sport.
Чемпионат мира по летнему биатлону 2024: расписание гонок
22 августа, четверг
Суперспринт, юниоры: 10.15 — квалификация, 15.45 — финал
Суперспринт, юниорки: 13.00 — квалификация, 17.00 — финал
23 августа, пятница
Суперспринт, мужчины: 10.15 — квалификация, 15.45 — финал
Суперспринт, женщины: 13.00 — квалификация, 17.00 — финал
24 августа, суббота
Спринт, юниоры: 10.00
Спринт, юниорки: 12.15
Спринт, мужчины: 14.45
Спринт, женщины: 17.00
25 августа, воскресенье
Гонка преследования, юниоры: 10.30
Гонка преследования, юниорки: 12.15
Масс-старт, мужчины: 14.15
Масс-старт, женщины: 16.15
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