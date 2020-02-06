6 февраля в 13:00 обозреватели «СЭ» Наталья Марьянчик и Владимир Иванов, а также специальный гость — биатлонный блогер и журналист NEWS.ru Александр Круглов — в прямом эфире на Youtube-канале «СЭ» обсудят последние новости и ответят на вопросы болельщиков лыжных гонок и биатлона.

Темы эфира:

— Клебо умудрился сломать палец, играя в боулинг. Как так?

— Большунов близок к тому, чтобы стать первым российским лыжником, выигравшим Большой хрустальный глобус.

— Чем ответят биатлонисты? У них на следующей неделе стартует ЧМ.

— Драчев анонсировал три медали в Антхольце. Выиграет ли наша сборная хотя бы одну?

— Каким будет российский состав на чемпионат мира и чемпионат Европы?

— Почему считается, что Антхольц — удачное место для нашей команды.

— Стоит ли Гараничеву бежать эстафету?

Ждем ваших вопросов в WhatsApp по номеру +7 925 901-01-00.