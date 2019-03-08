Чемпионат мира: видеотрансляция женского спринта

8 марта в шведском Эстерсунде пройдет первая личная гонка чемпионата мира-2019 по биатлону. Первыми в спринте выступят женщины.

В сборной России на старт выйдут Ирина Старых (стартовый номер – 6), Светлана Миронова (25), Екатерина Юрлова-Перхт (57) и Евгения Павлова (94).

Первый канал в прямом эфире показывает все соревнования главного турнира сезона. Видеотрансляция женского спринта будет доступна на этой странице. Начало – 18.10 (время московское).

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