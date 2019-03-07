Чемпионат мира: видеотрансляция смешанной эстафеты

7 марта в шведском Эстерсунде стартует чемпионат мира-2019 по биатлону. Первая гонка – смешанная эстафета (2x6 км + 2x7,5 км).

Сборная России будет стартовать под пятым номером. В гонке выступают: Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко, Александр Логинов.

Первый канал в прямом эфире показывает все соревнования главного турнира сезона. Видеотрансляция смешанной эстафеты будет доступна на этой странице. Начало – 18.10 (время московское).

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