Чемпионат мира: видеотрансляция женского масс-старта

В воскресенье, 17 марта, в шведском Эстерсунде завершается чемпионат мира-2019 по биатлону. В заключительный день пройдет женский масс-старт.

За сборную России выступят Екатерина Юрлова-Перхт (19-й стартовый номер из 30) и Евгения Павлова (27-й).

Первый канал в прямом эфире показывает все соревнования главного турнира сезона. Один из комментаторов – олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете Антон Шипулин. Видеотрансляция женского масс-старта будет доступна на этой странице. Начало – 15.10 (время московское).

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