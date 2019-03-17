Чемпионат мира: видеотрансляция мужского масс-старта

В воскресенье, 17 марта, в шведском Эстерсунде завершается чемпионат мира-2019 по биатлону. В заключительный день пройдет мужской масс-старт.

За сборную России выступят Александр Логинов (4-й стартовый номер из 30) и Евгений Гараничев (17-й).

Первый канал в прямом эфире показывает все соревнования главного турнира сезона. Один из комментаторов – олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете Антон Шипулин. Видеотрансляция мужского масс-старта будет доступна на этой странице. Начало – 17.55 (время московское).

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