Чемпионат мира: видеотрансляция женской эстафеты

В субботу, 16 марта, в шведском Эстерсунде на чемпионате мира-2019 по биатлону пройдет женская эстафета.
За сборную России выступят Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт.
Первый канал в прямом эфире показывает все соревнования главного турнира сезона. Один из комментаторов – олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете Антон Шипулин. Видеотрансляция женской эстафеты будет доступна на этой странице. Начало – 15.10 (время московское).
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