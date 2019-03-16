Чемпионат мира: видеотрансляция мужской эстафеты

В субботу, 16 марта, в шведском Эстерсунде на чемпионате мира-2019 по биатлону пройдет мужская эстафета.

За сборную России выступят Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Первый канал в прямом эфире показывает все соревнования главного турнира сезона. Один из комментаторов – олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете Антон Шипулин. Видеотрансляция мужской эстафеты будет доступна на этой странице. Начало – 18.25 (время московское).

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