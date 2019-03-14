08:00 | Биатлон

Чемпионат мира: видеотрансляция супермикста

Евгения Павлова. Фото AFP
Евгения Павлова. Фото AFP
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В четверг, 14 марта, в шведском Эстерсунде на чемпионате мира-2019 по биатлону пройдет супермикст (одиночная смешанная эстафета).

За сборную России выступят Евгения Павлова и Матвей Елисеев

Первый канал в прямом эфире показывает все соревнования главного турнира сезона. Один из комментаторов – олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете Антон Шипулин. Видеотрансляция супермикста будет доступна на этой странице. Начало – 19.05 (время московское).

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