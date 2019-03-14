Чемпионат мира: видеотрансляция синглмикста

В четверг, 14 марта, в шведском Эстерсунде на чемпионате мира-2019 по биатлону пройдет синглмикст (одиночная смешанная эстафета, супермикст).

За сборную России выступят Евгения Павлова и Матвей Елисеев.

Первый канал в прямом эфире показывает все соревнования главного турнира сезона. Один из комментаторов – олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете Антон Шипулин. Видеотрансляция синглмикста будет доступна на этой странице. Начало – 19.05 (время московское).

Все о чемпионате мира-2019 по биатлону: новости и обзоры // расписание и результаты гонок, онлайн-трансляции и медальный зачет // видеотрансляции ЧМ-2019 в прямом эфире