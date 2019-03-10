Чемпионат мира: видеотрансляция женской гонки преследования

В воскресенье, 10 марта, в шведском Эстерсунде на чемпионате мира-2019 по биатлону пройдут две гонки преследования. Первыми на старт выйдут женщины.

За сборную России выступят Екатерина Юрлова-Перхт (8-й стартовый номер), Евгения Павлова (24-й), Светлана Миронова (31-й), Ирина Старых (44-й). Первой гонку преследования начнет представляющая Словакию россиянка Анастасия Кузьмина.

Первый канал в прямом эфире показывает все соревнования главного турнира сезона. Один из комментаторов – олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете Антон Шипулин. Видеотрансляция женского пасьюта будет доступна на этой странице. Начало – 15.40 (время московское).

Все о чемпионате мира-2019 по биатлону: новости и обзоры // расписание и результаты гонок, онлайн-трансляции и медальный зачет // видеотрансляции ЧМ-2019 в прямом эфире