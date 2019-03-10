00:00 | Биатлон

Чемпионат мира: видеотрансляция мужской гонки преследования

Александр Логинов стал вторым в спринте. Фото REUTERS
Александр Логинов стал вторым в спринте. Фото REUTERS
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В воскресенье, 10 марта, в шведском Эстерсунде на чемпионате мира-2019 по биатлону – две гонки преследования. Вторыми на старт выходят мужчины.

За сборную России выступают Александр Логинов (2-й стартовый номер), Евгений Гараничев (19-й), Дмитрий Малышко (33-й) и Матвей Елисеев (51-й). Первым пасьют начинает выигравший накануне спринт норвежец Йоханнес Бе.

Первый канал в прямом эфире показывает все соревнования главного турнира сезона. Видеотрансляция мужской гонки преследования будет доступна на этой странице. Начало – 18.25 (время московское).

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