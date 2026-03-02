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2 марта, 00:27

Шипулин: «Я готов даже у друзей медали забрать, чтобы наши выступали на мировой арене»

Павел Лопатко

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин рассказал, что готов отдать свои медали ради возвращения российской сборной на международные соревнования под флагом и гимном.

«Если ставят вопрос ребром, то я готов даже свои российские медали отдать, если бы готовы были вернуть наших спортсменов с флагом и с гимном на международную арену. Я готов даже у друзей медали забрать, чтобы наши не мучались и выступали на мировой арене. Медаль — это железка, а память на века. У нас мастеров много, можно сделать реплику», — цитирует Шипулина matchtv.ru.

Антон Шипулин на&nbsp;Олимпиаде-2014 в&nbsp;Сочи.«Готов отдать все свои медали». Новый виток истории Шипулина и золота на Олимпиаде в Сочи

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ранее сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) «настойчиво требует» возврата золотых медалей за мужскую эстафету на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. По его словам, отказ может помешать возвращению российских биатлонистов на международные старты.

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Источник: Matchtv.ru
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Антон Шипулин
Сборная России по биатлону
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