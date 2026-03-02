Шипулин: «Я готов даже у друзей медали забрать, чтобы наши выступали на мировой арене»

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин рассказал, что готов отдать свои медали ради возвращения российской сборной на международные соревнования под флагом и гимном.

«Если ставят вопрос ребром, то я готов даже свои российские медали отдать, если бы готовы были вернуть наших спортсменов с флагом и с гимном на международную арену. Я готов даже у друзей медали забрать, чтобы наши не мучались и выступали на мировой арене. Медаль — это железка, а память на века. У нас мастеров много, можно сделать реплику», — цитирует Шипулина matchtv.ru.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ранее сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) «настойчиво требует» возврата золотых медалей за мужскую эстафету на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. По его словам, отказ может помешать возвращению российских биатлонистов на международные старты.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.