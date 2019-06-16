Чемпион мира по биатлону получил травму из-за игры в телефоне

Двукратный чемпион мира Ветле Шостад Кристиансен рассказал о травме, которую он получил в результате использования мобильного приложения. Повреждение левого колена стало следствием игры в Geocaching. Суть приложение заключается в поиске "сокровищ", оставленных по всему миру. Норвежский биатлонист ради находки спрыгнул с трехметрового моста в Лиллехаммере.

- Это совершенно абсурдная и ненужная травма, - цитирует Кристиансена NRK. - По словам докторов, я ее получил после падения. Я сразу понял, что мог получить ее пять лет назад, когда спрыгнул с моста. Тогда было очень больно.

​Я искал "сокровище", которым оказалась фотопленка. По правилам игры, я должен был положить что-то взамен. Но мне было так больно, что я ничего не оставил. Пока не знаю, поможет ли операция. Надеюсь, все будет нормально.