Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 04:44

Чемпион мира по биатлону Бабиков может завершить карьеру

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион мира по биатлону 2017 года Антон Бабиков рассказал о том, что может завершить карьеру.

«У Харуки Мураками есть книга «О чем я говорю, когда говорю о беге», в которой он пишет, что когда завяжет, то не будет никаких софитов, музыки из «Рокки» и прочего. Не считаю, что если это мой последний сезон, то на финише меня должны подбрасывать на руках. Может, я что-то и буду бегать, но летом у меня точно будут другие приоритеты.

Задумываюсь ли я об окончании карьеры? У меня уже слоты куплены на всякие клевые события, так что кайфую по жизни. Нет ли надежды на международные старты? Даже если бы я сейчас победил в 90 процентах гонок сезона, то меня бы их туда не взяли всякие деятели. Да и куда мне вообще? Надо уже другим людям», — приводит слова Бабикова ТАСС.

33-летний Бабиков является чемпионом мира в эстафете, а также многократным победителем и призером этапов Кубка мира и чемпионатов Европы.

Источник: ТАСС
Антон Бабиков
Читайте также
У защитника «Пари НН» Боженова отсудили 655 тысяч рублей долга
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам
Игроки «Крыльев» впервые высказались о скандале с подкупом судей, Осинькин готов уйти, но его не отпускает губернатор
Футболист «Фиорентины» Бове потерял сознание в матче с «Интером»
Хуситы сообщили о нападении на эсминец и три судна США
Популярное видео
Уйдет ли Голдобин из «Спартака»?
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
Что происходит в «Ладе» после потрясений: специальный репортаж Шевченко
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» победил «Трактор» в битве лидеров
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Каминский: «В истории с допингом Устюгова много «почему». А норвежцы ответы знать не хотят»

Мусин: «Коновалов будет совмещать взрослые и юниорские выступления по ходу сезона»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости