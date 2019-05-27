Чемпион мира-2017 Цветков намерен вернуться в сборную России

Чемпион мира 2017 года в эстафетной гонке Максим Цветков намерен пройти осенний отбор и добиться права выступать на этапах Кубка мира и мировом первенстве в итальянской Антерсельве. 27-летний биатлонист не попал в состав сборной на предстоящий сезон по решению тренеров.

– Сейчас я нахожусь на сборе в Крыму и готовлюсь к сезону с командой ЦСКА, в дальнейшем буду тренироваться с командой из своего региона, – приводит ТАСС слова Цветкова. – Тренируюсь в таком же режиме, как и год назад в составе сборной, в какой-то степени мне сейчас легче. Я не нахожусь в команде и не испытываю такого напряжения. Но задача у меня одна – отобраться в состав сборной и выступать на этапах Кубка мира, а также на мировом первенстве, которое пройдет в Антерсельве.

Сейчас меня больше всего волнует вопрос, как будет проходить отбор в сборную. Пока никакого регламента нет, скорее всего, он появится только в сентябре. И только тогда будет понятно, как и к чему готовиться. И это меня немного беспокоит, потому что в прошлом году все было понятно заранее.

Еще во время подготовки к прошлому сезону я чувствовал себя не совсем так, как обычно. Такое физическое состояние сказалось и на результатах отбора. Но к "Ижевской винтовке" мне удалось подойти в хорошей форме. Но потом, когда были пики формы, мне не удавалось стартовать, я очень много пропустил. В прошлых сезонах с декабря по март у меня постоянно были старты, а в последнем оказалось все по-другому. Сезон получился абсолютно разобранным, мне было непонятно, к чему готовиться. Не было никакой конкретики. Я считаю, что я контакт потерял с тренерами, и поэтому у меня ничего не получилось.