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Чемпион Европы биатлонист Ляйтнер завершил карьеру

Руслан Минаев

Австрийский биатлонист Феликс Ляйтнер объявил о завершении карьеры в возрасте 28 лет.

«Привет и пока! Было много прекрасных дней, когда я мог разделять переживания с моими самыми близкими людьми и праздновать успех вместе с ними. Смех, слезы, восхищение и наслаждение. Именно так я прожил последние 16 лет в биатлоне и именно такими будут мои воспоминания о них. Спасибо тем, кто меня поддерживал», — написал спортсмен в соцсети.

Ляйтнер является чемпионом Европы 2018 года в индивидуальной гонке на 20 км. На его счету также три золота чемпионата мира среди юниоров.

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Феликс Ляйтнер
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