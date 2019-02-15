Центр олимпийской подготовки по биатлону в Чебоксарах сдадут к концу 2020 года, заявил ТАСС глава республики Чувашия Михаил Игнатьев.

- В этом году строительство не будет завершено, это долгая процедура - пока торги, пока новый подрядчик, с одного раза торги могут не пройти, где-то там "хвосты" остались. Реально мы можем завершить его в следующем 2020 году. На первом и на втором этапе мы все сделали, нам осталось оснастить стрельбище электронными технологиями. Остальное все есть, трасса подготовлена. Со стороны органов власти все сделано для того, чтобы подрядчик выполнил свои обязательства. Ситуацию мы отслеживаем, но даже выделенные деньги в прошлом году - 100 миллионов рублей - остались неосвоенными.

В отношении прошлого генерального подрядчика ООО "Алза" было возбуждено уголовное дело, так как на объекте частично отсутствовали оборудование и инвентарь, оплаченные по государственному контракту.