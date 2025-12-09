CAS сообщил, что не получал апелляцию на недопуск российских биатлонистов

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) рассказали, что суд пока не получал от Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона апелляции на недопуск спортсменов к соревнованиям Международного союза биатлонистов (IBU).

«На данный момент в Спортивный арбитражный суд не поступил иск от Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона против IBU», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

28 августа IBU заявил, что нейтральные спортсмены не примут участие в квалификации Олимпиады-2026.

5 декабря министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что СБР будет оспаривать в CAS решение о недопуске российских спортсменов к международным турнирам. Биатлонисты из России и Белоруссии отстранены от выступлений в международных турнирах с 2022 года.