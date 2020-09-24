CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Романову и Вилухину

Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал российских биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину по делу о нарушении антидопинговых прав и отклонил апелляцию Ольги Зайцевой.

Зайцева, Романова и Вилухина в конце 2017 года были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх по обвинению в нарушении антидопинговых правил, их результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи были аннулированы. Спортсменки подали апелляции на решение.

Согласно заявлению CAS по итогам рассмотрения апелляций спортсменок, Вилухина и Романова оправданы, а апелляция Зайцевой удовлетворена частично — с нее сняли пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх. Таким образом, Россия будет лишена серебряной медали в женской эстафете, заработанной на Олимпиаде в Сочи. Вилухина сохранит серебро, завоеванное в спринтерской гонке Игр-2014.