CAS огласит решение по делам Зайцевой, Романовой и Вилухиной в конце августа-начале сентября

Адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, Алексей Панич сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делам спортсменок в конце августа-начале сентября. Ранее ожидалось, что CAS огласит вердикт в середине июля.

— В соответствии с последним уведомлением CAS, срок для подготовки решений в отношении Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной был опять продлен, — цитирует ТАСС Панича. — Решения по трем российским биатлонисткам следует ожидать в конце августа — начале сентября.

В конце 2017 года Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх по обвинению в нарушении антидопинговых правил, результаты спортсменок на Играх-2014 в Сочи были аннулированы.