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CAS из-за коронавируса закрыл для прессы слушания по делам Зайцевой, Вилухиной и Романовой

03:01
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался от публичных слушаний по делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщает ТАСС. Ранее спортсменки оспорили санкции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Причина отказа — эпидемия коронавируса.

Биатлонистки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК, их результаты на Олимпийских играх в Сочи аннулированы. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад, однако рассмотрение дел затягивалось.

Все спортсменки лишились серебряной медали в эстафете, а Вилухина также серебра в спринте.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7868231

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