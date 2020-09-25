Бывший тренер Глазыриной эмоционально отреагировала на отстранение спортсменки

Бывший тренер биатлонистки Екатерины Глазыриной, Валентина Стремоусова отреагировала на временное отстранение спортсменки за предполагаемые нарушения антидопинговых правил.

— Снова, что ли? Конечно, я не знала, — приводит «РИА Новости» слова Стремоусовой. — Сейчас ее личный тренер — это ее муж Антон Щурбинов, он взял над ней опеку. Она говорила, что он ей помогает. Сердце у меня тикает, боже мой, как так можно? Уже такой возраст... Ни с чем не сравнимо. Вроде бы все только наладилось... Сколько уже она сдавала проб... Она же не такой человек, чтобы наступать на те же грабли. Как она выкарабкивалась, как трудно это было, причем в безденежье. Не думаю, что сейчас есть какие-то грехи, все должно быть чисто.

На всех соревнованиях мы созваниваемся с Екатериной. Допинг-офицеры всегда за ней ездят, не думаю, что сейчас за ней что-то может быть. Это история с 2013 года, вот этот шлейф тянется с того времени.

В четверг стало известно, что 33-летняя Глазырина отстранена на основании доказательств, содержащихся в данных Московской лаборатории и докладе Макларена. Ранее она уже отбывала двухлетнюю дисквалификацию за допинг с 10 февраля 2018 года по 9 февраля 2020. Все результаты выступлений Глазыриной с 19 декабря 2013 по 10 февраля 2017 года аннулированы.