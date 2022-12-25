Бывший казахстанский биатлонист Еремин объяснил, почему стал выступать за Россию

Биатлонист Роман Еремин рассказал, почему стал выступать в России. Ранее спортсмен представлял Казахстан, но был исключен из команды за нарушение дисциплины и спортивного режима.

— Почему выбрал Россию? Были ли другие варианты продолжения карьеры? Здесь все же конкуренция большая.

— Я это понимал. На самом деле все спонтанно. Потому что не планировал продолжать карьеру. Уже переехал в Россию, как обычный гражданский.

— Почему решил продолжить?

— Мне очень нравится этот вид спорта. Подумал, что не совсем реализовался. Случайная череда встреч и разговоров.

— Доволен, что сделал такой выбор?

— Да. По крайней мере с точки зрения того, что свое мастерство продвинул в стрельбе. Начало этого сезона — это лучшая моя стрельба за все мои года в спорте.

— Нет сожаления, что оказался именно в России? Выбрал бы Словению и выступал бы сейчас за них.

— Я же не умею заглядывать в будущее. Я не политик, чтобы все это спрогнозировать. Надо действовать из той ситуации, в которой ты находишься, и выносить из этого максимальную выгоду. Это как игра в шахматы, — сказал Еремин.