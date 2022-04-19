Альмуков: «Бросилась в глаза слабая техническая подготовка передвижения на лыжах российских биатлонистов»

Бывший главный тренер сборной Австралии по биатлону и лыжным гонкам Николай Альмуков, ныне работающий с командой Татарстана, рассказал о проблемах в технике российских биатлонистов и о их последствиях.

«Мне как тренеру бросилась в глаза слабая техническая подготовка передвижения на лыжах российских биатлонистов, — сказал Альмуков Metaratings.ru. — Работая на Кубке мира с 2008 года, я заметил, что первые два круга в спринте спортсмены бегут в своем темпе, решая тактические задачи, но последний круг все бегут на максимуме, а у нас начинает расти проигрыш и возникает так называемое западение скорости. Им техника не позволяет бежать быстрее.

У нас многие считают, что нужны силы и здоровье, а техника не нужна. Это кардинально неправильное и ошибочное мнение. Дайте лыжи чемпиону мира в марафоне или триатлоне, и он проиграет перворазряднику, потому что техники нет. Раньше я обсуждал с тренерами отдельные моменты технического плана в личных беседах, но чувствовал, что мы говорим на разных языках".