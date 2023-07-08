Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Игры
Главная
Биатлон

Сегодня, 16:23

Бывший чешский лыжник Плиска погиб во время занятий альпинизмом в горах в США

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бывший чешский лыжник погиб в горах США.
Фото Global Look Press

Бывший чешский лыжник Иржи Плиска погиб в результате несчастного случая во время занятий альпинизмом, сообщается на официальном сайте Федерации биатлона Чехии. Экс-спортсмену было 42 года.

Несчастный случай произошел 8 июля во время спуска на хребте Уинд-Ривер в США.

Плиска занимался функциональной подготовкой спортсменов в сборной Чехии по биатлону. Он также увлекался альпинизмом. В 2013 году Плиска стал обладателем чешской премии «Восхождение года» за то, что вместе с Ондрой Мандулом стал первым покорителем пакистанской горы Узум Бракк (6422 метра).

1
1
Читайте также
Медина станет новой «десяткой» «Спартака». Как Абаскаль будет использовать одного из лидеров ЦСКА
Медина, Дзюба, Фернандес и еще 9 самых скандальных трансферов в России
Умерла вице-президент Федерации фигурного катания на коньках Ирина Рабер
Литва закрыла пункт пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией
Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Йоханнес Бе во второй раз стал отцом
Новости
RSS RSS
Все новости