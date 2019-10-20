Бывшая российская биатлонистка Аввакумова продолжит карьеру в команде Сербии

Бывшая российская биатлонистка Екатерина Аввакумова, выступавшая ранее за сборную Южной Кореи, решила продолжить карьеру в национальной команде Сербии, сообщил президент Союза биатлонистов Сербии Велимир Вукадин.

Ранее сообщалось, что россиянка не смогла адаптироваться к жизни в Корее. В 2017 году она, Тимофей Лапшин и Анна Фролина (Булыгина) приняли гражданство Кореи. Все трое приняли участие в Олимпиаде-2018. После Игр-2018 Аввакумова вернулась в Россию.

— Екатерина решила выступать за сборную Сербии, — приводит ТАСС слова Вукадина. — Мы уже завершили процедуру оформления гражданства страны, договорились с южнокорейской федерацией. Теперь ее переход зависит от решения Международного союза биатлонистов, который в ближайшее время должен рассмотреть наш запрос. Поскольку правила переходов биатлонистов сейчас меняются, процесс ее перехода может затянуться.

В 2015 году Аввакумова взяла серебро Универсиады в индивидуальной гонке и завоевала золото в смешанной эстафете на ЧМ по летнему биатлону. В феврале 2017 года, выступая за Корею, она заняла пятое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Австрии.