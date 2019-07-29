"Быть честным!" и "Обгоняешь - проголосуй". Избирательный фургон Шипулина

Бывший биатлонист сборной России, олимпийский чемпион-2014 Антон Шипулин опубликовал фото своего мобильного штаба перед выборами в Госдуму. Располагаться он будет в фургоне. На нем уже нанесены портрет Шипулина с его именем, а также слоганы "быть честным" и "обгоняешь - проголосуй".

В мае Шипулин победил с результатом в 78,13 процента в предварительном голосовании "Единой России" по определению кандидата от партии на довыборах в Госдуму по Серовскому округу Свердловской области.

"Мой дом на ближайший месяц. Мой избирательный округ - это 49 процентов территории Свердловской области. Ездить приходится много, расстояния большие.

В выходные уже ездил с этим прицепом в Серов. Интересно было наблюдать за реакцией водителей, многие из которых оценили надпись на задней части фургона.

Этот дом на колесах станет не просто домом. Это полноценный мобильный штаб, в котором в том числе буду проводить встречи с избирателями. Работы предстоит много, будет интересно!" - написал Шипулин в Инстаграме.