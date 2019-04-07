17:29 | Биатлон

"Были взлеты и падения, но я счастлива". Морозова - о прошедшем сезоне

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Российская биатлонистка Анастасия Морозова в своем Инстаграме опубликовала пост, посвященный прошедшему сезону. 24-летняя спортсменка поблагодарила за поддержку тренеров, родителей, друзей и болельщиков. 

С опозданием, но все же решила выложить пост о сезоне-2018/2019. Он, безусловно, получился насыщенным. Были взлеты и падения, но я счастлива. Хочу поблагодарить всех тренеров и специалистов, которые работали со мной в течении этого сезона. Спасибо родителям и друзьям за поддержку. И огромное спасибо болельщикам за то, что вы с нами. Есть понимание, над чем работать дальше и в каком направлении двигаться. А теперь нужно немного отдохнуть, - написала Морозова в своем Инстагарме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С опозданием, но всё же решила выложить пост о Сезон 2018/2019😅 Он безусловно получился насыщенным. Были взлеты и падения, но я счастлива. 😌 Хочу поблагодарить всех тренеров и специалистов, которые работали со мной в течении этого сезона. #Russia #biathlon #hmao Спасибо родителям и друзьям за поддержку🤗 И огромное СПАСИБО болельщикам, за то что вы с нами💪🏻 Есть понимание над чем работать дальше и в каком направлении двигаться☝🏻 А теперь нужно немного отдохнуть💆🏽‍♀️ #biathlon #2018/2019 #ibu #KM @kvplusaustralia @kinetixx_sports @craft_russia @ironman_russia @Fisher @leki.ski.outdoor @adidasrussia

Публикация от @ morozova.anastasiia_31 7 Апр 2019 в 12:20 PDT


Напомним, в минувшем сезоне Морозова заняла 88-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 12 очков.  

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