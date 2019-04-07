"Были взлеты и падения, но я счастлива". Морозова - о прошедшем сезоне

Российская биатлонистка Анастасия Морозова в своем Инстаграме опубликовала пост, посвященный прошедшему сезону. 24-летняя спортсменка поблагодарила за поддержку тренеров, родителей, друзей и болельщиков.

- С опозданием, но все же решила выложить пост о сезоне-2018/2019. Он, безусловно, получился насыщенным. Были взлеты и падения, но я счастлива. Хочу поблагодарить всех тренеров и специалистов, которые работали со мной в течении этого сезона. Спасибо родителям и друзьям за поддержку. И огромное спасибо болельщикам за то, что вы с нами. Есть понимание, над чем работать дальше и в каком направлении двигаться. А теперь нужно немного отдохнуть, - написала Морозова в своем Инстагарме.



Напомним, в минувшем сезоне Морозова заняла 88-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 12 очков.

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