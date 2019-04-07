"Были взлеты и падения, но я счастлива". Морозова - о прошедшем сезоне

Российская биатлонистка Анастасия Морозова в своем Инстаграме опубликовала пост, посвященный прошедшему сезону. 24-летняя спортсменка поблагодарила за поддержку тренеров, родителей, друзей и болельщиков.
- С опозданием, но все же решила выложить пост о сезоне-2018/2019. Он, безусловно, получился насыщенным. Были взлеты и падения, но я счастлива. Хочу поблагодарить всех тренеров и специалистов, которые работали со мной в течении этого сезона. Спасибо родителям и друзьям за поддержку. И огромное спасибо болельщикам за то, что вы с нами. Есть понимание, над чем работать дальше и в каком направлении двигаться. А теперь нужно немного отдохнуть, - написала Морозова в своем Инстагарме.
С опозданием, но всё же решила выложить пост о Сезон 2018/2019😅 Он безусловно получился насыщенным. Были взлеты и падения, но я счастлива. 😌 Хочу поблагодарить всех тренеров и специалистов, которые работали со мной в течении этого сезона. #Russia #biathlon #hmao Спасибо родителям и друзьям за поддержку🤗 И огромное СПАСИБО болельщикам, за то что вы с нами💪🏻 Есть понимание над чем работать дальше и в каком направлении двигаться☝🏻 А теперь нужно немного отдохнуть💆🏽♀️ #biathlon #2018/2019 #ibu #KM @kvplusaustralia @kinetixx_sports @craft_russia @ironman_russia @Fisher @leki.ski.outdoor @adidasrussia
Напомним, в минувшем сезоне Морозова заняла 88-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 12 очков.