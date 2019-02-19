Буржуа Републик - в составе сборной Франции по биатлону на чемпионат Европы

Сборная Франции по биатлону объявила состав на чемпионат Европы, который пройдет в Белоруссии с 20 по 24 февраля. Как сообщает L'Equipe, в команду вошли:
Женщины: Хло Шевалье, Миртиль Бегю, Лу Жанмонно Лоран, Софи Шавью.
Мужчины: Аристид Бегю, Мартен Буржуа Републик, Мартен Перрия Буттони, Эмильен Клод, Юго Риваль.
Мужская сборная Франции занимает 2-е место в зачете Кубка наций, женская команда располагается на 1-й строчке.
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