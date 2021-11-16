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Буртасова выиграла масс-старт на контрольной тренировке сборной России по биатлону

12:30
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Российская биатлонистка Евгения Буртасова выиграла масс-старт на контрольной тренировке национальной команды в Тюмени.

Второе место заняла Анастасия Шевченко. Третьей финишировала Кристина Резцова.

15 ноября сборная России провела спринтерскую контрольную тренировку, которую выиграли Лариса Куклина и Светлана Миронова, показав одинаковое время.

Напомним, что по итогам контрольных гонок будут сформированы составы женской сборной России на Кубок мира и Кубок IBU.

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