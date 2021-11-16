Буртасова выиграла масс-старт на контрольной тренировке сборной России по биатлону
12:30
Российская биатлонистка Евгения Буртасова выиграла масс-старт на контрольной тренировке национальной команды в Тюмени.
Второе место заняла Анастасия Шевченко. Третьей финишировала Кристина Резцова.
15 ноября сборная России провела спринтерскую контрольную тренировку, которую выиграли Лариса Куклина и Светлана Миронова, показав одинаковое время.
Напомним, что по итогам контрольных гонок будут сформированы составы женской сборной России на Кубок мира и Кубок IBU.
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