Буртасова выиграла масс-старт на контрольной тренировке сборной России по биатлону

Российская биатлонистка Евгения Буртасова выиграла масс-старт на контрольной тренировке национальной команды в Тюмени.

Второе место заняла Анастасия Шевченко. Третьей финишировала Кристина Резцова.

15 ноября сборная России провела спринтерскую контрольную тренировку, которую выиграли Лариса Куклина и Светлана Миронова, показав одинаковое время.

Напомним, что по итогам контрольных гонок будут сформированы составы женской сборной России на Кубок мира и Кубок IBU.