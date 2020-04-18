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Буртасов вернется в спорт после годичной дисквалификации за допинговое нарушение

12:30
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Победитель и многократный призер чемпионатов России Максим Буртасов вернется в спорт после годичной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

— Максим не бросал тренировки, он полон сил и готовится снова выступать, — цитирует ТАСС личного тренера спортсмена Александра Никифорова. — Сейчас биатлонный комплекс закрыт, поэтому он тренируется преимущественно в домашних условиях.

30-летний Буртасов был наказан за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8277841

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