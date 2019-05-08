Будущая жена Логинова не завершает карьеру

Украинская биатлонистка и будущая супруга Александра Логинова Мария Кручова в своем Инстаграме опровергла информацию о завершении карьеры.

– Тренировки продолжаются и погода благоприятна. Спортивную карьеру я не завершаю, хотя об этом начали активно писать. Всем добра! – написала Кручова.

Наивысшим достижением в карьере Кручовой является победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году, а также третье место в паре с Виталием Трушом в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU 2018/19.