"Буду стараться встретиться с каждым избирателем". Шипулин выиграл праймериз "Единой России" по довыборам в Госдуму

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин выиграл праймериз "Единой России" и стал кандидатом на довыборах в Госдуму по Серовскому округу Свердловской области.

– Сегодня прошло предварительное голосование по довыборам в Государственную думу

. – написал Шипулин в Инстаграме. – Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел на счетные участки в Серовском избирательном округе. Явка составила 6,81%. По предварительным подсчетам за меня было отдано 79% голосов. Огромное спасибо всем, кто меня поддержал. Ваша поддержка – главная мотивация для меня.

Вместе со мной в "праймериз" принимали участие еще четыре кандидата. Хочу обратиться к ним: я готов встретиться с вами и выслушать предложения по решению проблем округа. Идеи, которые совпадают с моим видением, я включу в свою программу.



За время подготовки к "праймериз" я объехал каждый из 21 муниципалитетов округа. В общей сложности мы провели более 150 встреч. Я изучил ситуацию, знаю основные проблемы. Это важно для будущей работы.



Могу точно сказать: основой моей избирательной кампании станут встречи с людьми. Я буду стараться встретиться с каждым моим избирателем.



Еще раз спасибо огромное всем за поддержку!