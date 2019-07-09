20:42 | Биатлон

"Будь такой же искренней и настоящей". СБР поздравил Павлову с днем рождения

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Союз биатлонистов России поздравил с днем рождения Евгению Павлову. Во вторник, 9 июня, ей исполнилось 26 лет.

Поздравляем с Днем рождения лучшего новичка прошлого сезона по версии IBU – Евгению Павлову! Женя, будь и дальше такой же искренней и настоящей. Больших побед! - сообщается в официальном Twitter СБР.

В минувшем сезоне Павлова заняла 33-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 232 очка. Она была признана лучшим новичком сезона по версии Международного союза биатлонистов (IBU).

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