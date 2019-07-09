"Будь такой же искренней и настоящей". СБР поздравил Павлову с днем рождения

Союз биатлонистов России поздравил с днем рождения Евгению Павлову. Во вторник, 9 июня, ей исполнилось 26 лет.

- Поздравляем с Днем рождения лучшего новичка прошлого сезона по версии IBU – Евгению Павлову! Женя, будь и дальше такой же искренней и настоящей. Больших побед! - сообщается в официальном Twitter СБР.

Поздравляем с Днем рождения лучшего новичка прошлого сезона по версии IBU – Евгению Павлову!



Женя, будь и дальше такой же искренней и настоящей. Больших побед! ❤🇷🇺 pic.twitter.com/c3RgClN9hm — Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 9 июля 2019 г.

В минувшем сезоне Павлова заняла 33-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 232 очка. Она была признана лучшим новичком сезона по версии Международного союза биатлонистов (IBU).