Брорссон и Эберг не стартовали в пасьюте на чемпионате Европы

Шведские биатлонистки Мона Брорссон и Ханна Эберг не стартовали в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в Раубичах. Брорссон накануне выиграла спринт и должна была уйти на старт в пасьюте первой, а Эберг – третьей. Шведская сборная приняла решение покинуть Белоруссию накануне, не дожидаясь гонки преследования.

Таким образом, первыми на старт в пасьюте ушли россиянки Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова, которые в спринте были второй и четвертой соответственно.