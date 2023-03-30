Гараничев заявил о намерении продолжать карьеру спортсмена

Бронзовый призер Олимпийских игр Евгений Гараничев намерен продолжать карьеру.

«Пока не собираюсь заканчивать карьеру, думаю, дальше буду радовать болельщиков. В сборную России меня навряд ли возьмут, потому что все думают, что возраст — какое-то ограничение, но в сборной Тюменской области я готов тренироваться, поскольку молодые спортсмены тянутся, и никогда нет вершин, на которых ты остановился и дальше не совершенствуешься. Семья поддерживает, пока буду бегать», — приводит слова Гараничева ТАСС.

35-летний спортсмен отметил, что текущий сезон оценивает удовлетворительно, хотя в ряде соревнований он не участвовал по состоянию здоровья.

«Непонятная какая-то ситуация, либо какая-то болезнь перед стартом — прямо ночью на «Ижевской винтовке» я просыпаюсь в пять утра за день до тренировки, и меня знобит, температура поднялась до 39. Что-то постоянно здоровье подводило», — сказал Гараничев.

В четверг Виктория Сливко и Гараничев в составе команды Тюменской области-1 одержали победу в смешанной эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске.