Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 Шевалье рассказала о беременности

Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в эстафете Анаис Шевалье рассказала, что пропустит следующий розыгрыш Кубка мира из-за беременности. Она также добавила, что планирует возобновить тренировки весной 2020 года и вернуться к соревнованиям в декабре 2020-го.

– Я возобновляю тренировки в хорошей компании, потому что чуть более чем через три месяца я уже буду не одна. Осенью я стану мамой! Я пропущу следующий розыгрыш Кубка мира, но настроена вернуться через сезон, чтобы готовиться к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. До конца июня я буду тренироваться с французской командой. Моя цель – возобновить спокойные тренировки весной 2020 года и вернуться к соревнованиям в декабре 2020-го, – написала Шевалье в своем Инстаграмею