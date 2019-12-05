Бреза выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде. Куклина — пятая
Француженка Жюстин Бреза стала первой в женской индивидуальной гонке первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде. Спортсменка преодолела дистанцию в 15 километров за 42 минуты и 35,1 секунды, промахнувшись при стрельбе дважды.
Россиянка Лариса Куклина стала пятой по итогам гонки — 43 минуты и 13,9 секунды. Биатлонистка допустила два промаха.
Вторая — украинка Юлия Джима (42 минуты и 46,2 секунды). Третья — француженка Жюли Симон (42 минуты и 52,8 секунды).
Россиянки Тамара Воронина — 14-я, Екатерина Юрлова-Перхт — 16-я, Светлана Миронова — 44-я, Кристина Резцова — 62-я, Виктория Сливко — 65-я.
Женская эстафета пройдет 8 декабря, начало — в 17.30 (мск).
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальная гонка
15 км
1. Жюстин Бреза (Франция) — 42.35,1 (2 шт. минуты)
2. Юлия Джима (Украина) — отставание 11,1 (0)
3. Жюли Симон (Франция) — 17,7 (2)
4. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 25,2 (1)
5. Лариса Куклина (Россия) — 38,8 (2)
6. Лена Хекки (Швейцария) — 1.05,7 (3)
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14. Тамара Воронина (Россия) — 2.14,2 (2)
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16. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 2.27,8 (3)
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44. Светлана Миронова (Россия) — 4.40,5 (6)
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62. Кристина Резцова (Россия) — 5.58,0 (5)
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65. Виктория Сливко (Россия) — 6.26,6 (4)
Кубок мира по биатлону: расписание первого этапа // Все о биатлоне, Кубок мира-2019/2020: расписание, результаты и зачет