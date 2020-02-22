Братья Бе: «Возможно, у полиции были основания для рейда в отеле сборной России»

Норвежские биатлонисты, братья Тарьей и Йоханнес Бе, высказались по поводу сегодняшних обысков в отеле сборной России. По их словам, возможно, полиция имела основания на подобные действия.

— Не знаю причин всей этой истории, поэтому чтобы что-то говорить, надо больше знать, — цитирует Тарьей Бе vg.no. — Не знаю, в чем причина.

Тренер Логинова? Думаю, что история с аккредитацией — не причина для такого рейда. Думаю, за этим стоит что-то еще.

— Вероятно, что у полиции были причины для этого. Может, они знают что-то еще. Иначе глупо начинать что-то искать. Надеюсь, что мы получим ответы, — добавил Йоханнес Бе.