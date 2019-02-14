Братья Бе - в составе мужской сборной Норвегии на чемпионат мира по биатлону

Мужская сборная Норвегии объявила состав на чемпионат мира по биатлону, сообщает Dagbladet. Турнир пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

Состав команды: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Ветле Кристиансен, Эрленн Бьентегорд, Ларс Хельге Биркеланн.

Запасной: Хенрик Л'Абе-Лунн

Напомним, Йоханнес Бе является лидером общего зачета Кубка мира. Мужская сборная Норвегии занимает 1-е место в зачете Кубка наций.

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