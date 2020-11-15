Братья Бе рассчитывают на извинения России в допинговом скандале

Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе выразили надежду, что Россия исправит недоработки в борьбе с допингом. Братья приняли участие в слушаниях в CAS по делу о допинге в российском спорте.

— Мы надеемся, что в новых условиях они приняли меры, которые улучшат то, что было сделано недостаточно хорошо в прошлый раз, — цитирует Dagbladet Йоханнеса Бе. — Это требования, которые я и другие предъявляем к возвращению России.

— Главное — не наказывать вслепую, как это часто бывает. Когда люди допустили ошибку и это было доказано, важно выложить карты насто и извиниться, а затем продолжать работу. Это способ вернуться в движение и вернуть симпатии остального мира, — добавил Тарьей Бе.