Братья Бе подарили норвежским детям около 40 своих медалей

Биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе передали около 40 своих медалей участникам региональных соревнований в Норвегии. Спортсмены отправили награды с помощью родителей Клемета и Аслауг.

«Мы надеемся, что подарим детям память на всю жизнь и мотивируем их стать такими людьми, за которых мы с Йоханнесом сможем болеть, сидя на диване, когда состаримся», — цитирует Тарьея Бе Fondo Italia.

Он отметил, что видел фотографии с церемонии награждения, и ему показалось, что дети выглядели взволнованными.

36-летний Тарьей является трехкратным олимпийским чемпионом в эстафетах и 11-кратным чемпионом мира. 31-летний Йоханнес пять раз становился победителем Олимпийских игр (трижды — в личных гонках), также на его счету 20 золотых медалей чемпионатов мира.