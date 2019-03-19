Братья Бе и Экхофф – в составе сборной Норвегии на Кубок мира в Хольменколлене

Сборная Норвегии определилась с составами мужской и женской команды на заключительный этап Кубка мира, который пройдет в Хольменколлене с 21 по 24 марта. По информации Nordre, состав норвежцев выглядит следующим образом:

Мужчины: Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленн Бьентегорд, Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эндре Стремсхейм.

Женщины: Марта Ройселанн, Тирил Экхофф, Ингрид Таннреволь, Сюнневе Солемдаль, Текла Брун-Ли, Эмили Калькенберг, Каролин Кноттен.