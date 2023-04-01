Бородавко: «Шевченко становится достаточно мастеровитой. У нее есть все, чтобы радовать нас и на международном уровне»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал первую биатлонную эстафету Наталии Шевченко в рамках чемпионата России-2023.

«Рад за Наталию! Поздравил Михаила Викторовича. Уже видно, как Наталия становится достаточно мастеровитой. Прекрасно справилась с лежкой, на стойке немного волновалась. В принципе, для первого года в биатлоне очень хороший показатель. Думаю, у нее будут хорошие перспективы и надеемся на ее дальнейший рост. Все-таки три чемпионских медали на первом чемпионате России дорогого стоят. Конечно, у Шевченко есть все, чтобы радовать нас и на международном уровне», — приводит Sport24 слова Бородавко.

Команда Свердловской области, которую представляет Шевченко, выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Второе место заняла сборная Московской области, третье — ХМАО-Югра.