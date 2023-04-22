Бородавко прокомментировал переход лыжницы Грухвиной в биатлон

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о переходе лыжницы Анны Грухвиной в биатлон.

«Положительно отношусь к переходу Грухвиной. Девушка очень амбициозная! Она хочет проверить себя в другом виде спорта. У нее хороший спортивный характер и огромное желание проявить себя, хорошие навыки в стрельбе. Вполне может состояться как биатлонистка. Если по истории посмотреть, то у нас много из лыж переходили и становились великим биатлонистами, которые прославили Россию. Ничего удивительного в этом не вижу. Наоборот! только приветствую такие переходы. Переходы из лыж в биатлон — это нормально. Ничего такого в этом нет. Посмотрите на мировую практику: норвежки, финки, француженки — многие были связаны с лыжными гонками. Лидер мирового лыжного спорта по спринту Анамария Лампич — перешла в биатлон. Нормальная практика», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Грухвина попала в список кандидатов в национальную сборную по биатлону на следующий сезон. Также сообщалось, что спортсменка будет тренироваться в группе Шашилова.