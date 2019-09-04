Бьорндален заявил, что Ханевольд долгие годы был оплотом сборной Норвегии

Бывший биатлонист Оле Эйнар Бьорндален — о смерти своего партнера по сборной Норвегии Хальварда Ханевольда.

— Хальвард был оплотом нашей команды на протяжении многих лет, — написал Бьорндален в Instagram. — Прекрасный человек и спортсмен с большим сердцем и всегда хорошим настроением. Покойся с миром.

Ханевольд скончался в 49 лет. Норвежец трижды выигрывал золото Олимпийских игр (Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувер-2010). Кроме того, на его счету два олимпийских серебра и одна бронза, а также 17 медалей на чемпионатах мира: 5 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.

Он завершил карьеру в 2010 году в возрасте 40 лет. После ухода из спорта он работал экспертом на норвежском телевидении.