23:59 26 марта | Биатлон

Бьорндален встретился с Клоппом. Фото

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Знаменитый норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален встретился с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом. Об этом он сообщил в своем Инстаграме. Также норвежец опубликовал совместное фото с немецким специалистом.

- Невероятно встретить одного из лучших спортивных тренеров мира - Юргена Клоппа, - написал Бьорндален. -  У нас был долгий и интересный разговор.

Ранее Клопп заявил, что восхищается Бьорндаленом и считает его одним из лучших спортсменов в истории. Также он сказал, что очень любит биатлон.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/Bvduru5AICK/

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