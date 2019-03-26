Бьорндален встретился с Клоппом. Фото

Знаменитый норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален встретился с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом. Об этом он сообщил в своем Инстаграме. Также норвежец опубликовал совместное фото с немецким специалистом.

- Невероятно встретить одного из лучших спортивных тренеров мира - Юргена Клоппа, - написал Бьорндален. - У нас был долгий и интересный разговор.

Ранее Клопп заявил, что восхищается Бьорндаленом и считает его одним из лучших спортсменов в истории. Также он сказал, что очень любит биатлон.