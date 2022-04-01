Бьорндален мог стать тренером сборной России

Сегодня в Тюмени прошел тренерский совет Союза биатлонистов России. По его итогам всем тренеры получили оценку «удовлетворительно». Тем не менее, президент СБР Виктор Майгуров не исключил усиления тренерского состава.

— Усиление тренерского штаба возможно?

— Думаю над этим. На Олимпиаде мы общались на этот счет с Оле-Эйнаром Бьорндаленом. Он был готов продолжить диалог в марте на финале Кубка мира в Осло. Но теперь эта тема отпадает...

— Хотели видеть его вместе с Дарьей Домрачевой?

— Нет, у них дочке 7 лет — школа. Она погружена в это. А Бьорнддалену интересно продолжать тренерскую деятельность.

— Бюджет у СБР — не космический. А норвежец — дорогой специалист. Как вы хотели его подписать?

— А почему вы уверены, что он стоит миллион? Люди его уровня далеко не всегда отталкиваются от финансовых интересов. Уверен, в данном случае это была в первую очередь имиджевая история для него. Сумму мы даже не обсуждали.

— Какие-то еще кандидатуры были?

— Прошлой весной общались с Рикко Гроссом. Осенью звонили Зигфриду Мазе по какому-то вопросу, заодно закинули удочку. Он сказал, что в этом мире ничего невозможного нет.

— Он-то — точно дорогостоящий.

— Для меня главное определиться: да или нет. А условия — уже потом.

— Андрей Падин?

— Он один из тех, кого можем обсуждать.