Бьорндален мог стать тренером сборной России
Сегодня в Тюмени прошел тренерский совет Союза биатлонистов России. По его итогам всем тренеры получили оценку «удовлетворительно». Тем не менее, президент СБР Виктор Майгуров не исключил усиления тренерского состава.
— Усиление тренерского штаба возможно?
— Думаю над этим. На Олимпиаде мы общались на этот счет с Оле-Эйнаром Бьорндаленом. Он был готов продолжить диалог в марте на финале Кубка мира в Осло. Но теперь эта тема отпадает...
— Хотели видеть его вместе с Дарьей Домрачевой?
— Нет, у них дочке 7 лет — школа. Она погружена в это. А Бьорнддалену интересно продолжать тренерскую деятельность.
— Бюджет у СБР — не космический. А норвежец — дорогой специалист. Как вы хотели его подписать?
— А почему вы уверены, что он стоит миллион? Люди его уровня далеко не всегда отталкиваются от финансовых интересов. Уверен, в данном случае это была в первую очередь имиджевая история для него. Сумму мы даже не обсуждали.
— Какие-то еще кандидатуры были?
— Прошлой весной общались с Рикко Гроссом. Осенью звонили Зигфриду Мазе по какому-то вопросу, заодно закинули удочку. Он сказал, что в этом мире ничего невозможного нет.
— Он-то — точно дорогостоящий.
— Для меня главное определиться: да или нет. А условия — уже потом.
— Андрей Падин?
— Он один из тех, кого можем обсуждать.